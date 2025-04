Governo lança RS Seguro Esporte e destina R$ 8 milhões para regiões em vulnerabilidade social

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) abre, nesta quinta-feira (24/4), inscrições para o RS Seguro Esporte, programa transversal que destinará R$ 8 milhões para o desenvolvimento de regiões em vulnerabilidade social. O investimento do governo do Estado será realizado por meio de editais que englobam três linhas de atuação: reformas de infraestrutura, apoio a entidades e distribuição de equipamentos para prática esportiva, contemplando 17 territórios dos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão.

Os territórios selecionados fazem parte da primeira etapa do RS Seguro COMunidade, no eixo das ações sociais preventivas e transversais do Programa RS Seguro, do governo do Estado, que mapeou os locais com índices mais elevados de violência e vulnerabilidade social. Como ação estratégica do RS Seguro Comunidade, o inédito RS Seguro Esporte tem como objetivo transformar a realidade local com a oferta de diversas políticas sociais, apoiadas nos benefícios proporcionados pelo esporte.

Editais

As inscrições são válidas das 10h desta quinta (24/4) até as 16h59min de 24 de maio de 2025.

As prefeituras destes oito municípios irão se inscrever com projetos voltados para reformas de praças e ginásios esportivos. Serão investidos até R$ 500 mil por projeto nos territórios do RS Seguro COMunidade.

Será feita a escolha de uma entidade. A entidade vencedora fará um mapeamento para a aquisição de materiais e kits esportivos para estes territórios.



As entidades esportivas que desenvolvem projetos esportivos nestes 17 locais irão inscrever os seus projetos voltados para ações sociais. Serão investidos até R$ 150 mil por projeto.

"O RS Seguro Esporte é uma iniciativa ambiciosa, reforçando a nossa convicção de que a redução da criminalidade vai muito além das ações de segurança. É preciso avançar com o foco na melhoria da qualidade de vida nas comunidades e é neste aspecto que o esporte entra como uma ferramenta poderosa de transformação", avaliou o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

"Com o lançamento dessa nova ação estratégica, estamos conquistando mais um reforço na utilização do esporte como ferramenta de transformação social nessas comunidades, que merecem e precisam de um olhar mais atento do governo, principalmente visando beneficiar crianças e jovens", ressaltou o diretor-executivo do RS Seguro, Antônio Padilha.

RS Seguro COMunidade

O RS Seguro Esporte faz parte do RS Seguro COMunidade, programa lançado em 2023 que prevê investir R$ 310 milhões em bairros mais vulneráveis até 2026. Com o engajamento de todas as secretarias de Estado, o RS Seguro COMunidade prioriza nessas áreas programas de geração de renda, engajamento jovem, educação e cidadania, saúde da família, esporte e meio ambiente.

Para direcionar com precisão o investimento, a equipe técnica do RS Seguro realizou um minucioso estudo dos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) consumados e tentados entre 2018 e 2022, em cruzamento com uma série de indicadores de vulnerabilidade sob o aspecto socioeconômico. Ao total, foram mapeados 44 territórios – áreas geográficas que podem compreender partes ou mais de um bairro e até mesmo áreas de duas cidades limítrofes. A primeira etapa do programa ocorrerá nos 17 locais que concentram os índices mais elevados.

Lançado em 2019, o RS Seguro foi o pontapé inicial para os programas que vieram nos anos posteriores. É um programa transversal e estruturante criado pelo Governo do Rio Grande do Sul com o objetivo de reduzir os principais indicadores criminais por meio da focalização territorial, priorizando 23 municípios com os maiores índices de violência e criminalidade.