Fractal apresenta soluções de segurança logística na Intermodal 2025

A Fractal participa da Intermodal South America 2025 entre os dias 22 e 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo. No estande G100, a empresa apresenta suas soluções para a prevenção de violações em cadeias logísticas críticas, com destaque para lacres de uso único, sem bateria, com tecnologias NFC e RFID.

A principal característica da solução é a estrutura passiva dos dispositivos, voltados à garantia da integridade física de cargas e documentos sensíveis. Os lacres descartáveis da Fractal são aplicados em segmentos como transporte de medicamentos, urnas eletrônicas e provas oficiais, buscando contribuir para o controle da cadeia de custódia e a geração de alertas sobre tentativas de violação.

De acordo com levantamento da nstech, empresa de tecnologia para supply chain, o Sudeste concentrou 83,6% das perdas com roubos de carga no Brasil em 2024, sendo São Paulo responsável por 45,8% dos sinistros. O cenário reforça a importância de soluções que reduzam vulnerabilidades e aumentem a rastreabilidade.

Para José Roberto F. de Mesquita Filho, diretor executivo da Fractal, “a tecnologia aplicada à segurança logística precisa estar integrada à gestão da cadeia de custódia, oferecendo dados sobre a integridade da carga sem depender de fontes de energia ou rastreadores”. Segundo ele, os sistemas da Fractal permitem cruzar dados de movimentação com desvios de rota ou tempo, facilitando respostas imediatas em caso de risco.

Durante a feira, a equipe da Fractal vai apresentar as aplicações dos lacres em diferentes setores, com foco em interoperabilidade entre sistemas, automação de dados e conformidade regulatória.