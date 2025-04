GS1 Brasil e Varejo180 se unem a favor de movimento global

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e a consultoria Varejo180 acabam de firmar uma parceria para cooperação técnica a fim de disseminar os padrões globais GS1 em mídias e eventos. O trabalho conjunto vai divulgar e incentivar o uso do QR Code Padrão GS1, em especial, que está sendo adotado por fabricantes, distribuidores e varejistas de todo o mundo.

A partir de agora, a Varejo180 passa a integrar em sua plataforma de relacionamento e conteúdo as temáticas ligadas à GS1 Brasil, que envolvem inovação e tecnologia para a automação da cadeia de abastecimento. Entre esses temas, o mais relevante é a transição dos códigos de barras lineares para os bidimensionais.

“Essa é mais uma parceria que visa disseminar o conhecimento tecnológico, uma das principais missões da GS1 em todo o mundo”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira. “A Varejo180 vai nos ajudar a ecoar cada vez mais os benefícios dos nossos padrões e os nossos propósitos de desenvolvimento e de estímulo a soluções inteligentes que agregam valor às operações e ao relacionamento com o consumidor”.

Para Ronald Nossig, sócio-diretor da Varejo180, “firmar parceria com uma organização global como a GS1 é motivo de muito orgulho para nós, e temos como expandir o conhecimento com conteúdo tão rico como o da GS1 e seu Centro de Inovação e Tecnologia, que é um laboratório de padrão global”. “Tenho certeza de que ao unir a GS1 Brasil ao nosso ecossistema, todos os elos da cadeia da indústria e varejo serão beneficiados com a transformação digital e incentivo à produtividade”.

QR Code Padrão GS1

Com previsão de ser totalmente disseminado nos mais de 150 países onde a GS1 tem presença, o QR Code Padrão GS1 é uma nova geração de código de identificação de produtos com mais capacidade de fornecer dados confiáveis e precisos a consumidores, empresas e agências reguladoras. É um movimento mundial que teve início em 2020 e já foi adotado pelos maiores fabricantes e marcas. Diante das exigências dos consumidores que buscam cada vez mais detalhes e segurança, o novo código vai facilitar a eles obterem informações e interagir com as marcas.