Seis pessoas são presas por envolvimento em roubos a joalherias em Passo Fundo

Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (23), durante a Operação "Ouro Fácil", que investiga uma série de roubos a joalherias em Passo Fundo e outras cidades do norte gaúcho. Uma sétima pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a investigação da Polícia Civil, o grupo é responsável por pelo menos 12 roubos no último ano, e o comando da organização partia do sistema prisional. A polícia identificou que líderes coordenavam as ações por meio de executores em liberdade. Familiares eram usados como "laranjas" para movimentar dinheiro e ocultar bens.

Os criminosos agiam de forma planejada. De acordo com a polícia, eles utilizavam veículos que eram abandonados após os crimes e contavam com um carro de apoio para a fuga. Os objetos roubados eram escondidos em casas de pessoas ligadas ao grupo e depois vendidos a receptadores.

A ação também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em Passo Fundo e outras três cidades da região e foi coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Passo Fundo, sob comando do delegado Venicios Demartini.

As investigações, em fase avançada, seguem sob sigilo e devem ser concluídas nos próximos dias. A ação mobilizou 58 policiais civis e contou com o apoio de 13 delegacias regionais e unidades especializadas.