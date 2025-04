Caso Bernardo: condenada pela morte do menino de 11 anos é encontrada morta na prisão, confirma Polícia Penal

Amiga da madrasta de Bernardo Uglione Boldrini, Edelvânia Wirganovicz foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver ocorridos em 2014, em Três Passos. Foi ela que apontou o local onde a criança estava enterrada.

Edelvânia Wirganovicz, condenada pela morte de Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (22) no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, segundo a Polícia Penal.

A mulher era amiga da madrasta de Bernardo, Graciele Ugulini. Ela admitiu o crime, que aconteceu em abril de 2014, no município de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul, e apontou o local onde a criança foi enterrada.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Edelvânia, que diz não ter conhecimento sobre o ocorrido até a última atualização desta matéria.

De acordo com a Polícia Penal, "ela foi encontrada com sinais de enforcamento e os indícios preliminares apontam para que a própria apenada tenha cometido o ato". Leia abaixo nota na íntegra.

Edelvânia estava cumprindo o regime semiaberto após ter a prisão domiciliar revogada em fevereiro de 2025. A mulher foi condenada a 22 anos e 10 meses de reclusão por delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em 2023, uma decisão do juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre, determinou que Edelvânia utilizasse tornozeleira eletrônica em razão da falta de vagas no sistema prisional.