PLEX Logistics participa da Intermodal 2025 para ampliar conexões no mercado

A PLEX Logistics participará da Intermodal South America 2025, que ocorre de 22 a 24 de abril no Distrito Anhembi, em São Paulo. Embora não exponha com estande, a empresa estará presente para ampliar conexões com embarcadores, operadores logísticos e empresas do setor de comércio exterior.

Com sede em Miami e atuação internacional, a PLEX oferece soluções em transporte aéreo, marítimo, terrestre, armazenagem e consultoria aduaneira. A visita ao evento faz parte da estratégia da empresa para consolidar sua presença no Brasil e ampliar o alcance de suas soluções logísticas personalizadas na América Latina.

De acordo com o Estudo Logística Brasil 2023 da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o país movimentou aproximadamente R$ 1,2 trilhão em operações logísticas, com destaque para o modal rodoviário. Esses dados evidenciam a relevância do mercado nacional para a expansão de operadores com atuação internacional.

Segundo Calu Noldin de Mafra, diretora da PLEX Logistics, a presença na Intermodal é uma oportunidade para fortalecer o relacionamento com empresas brasileiras. “Estar no evento nos permite compreender as particularidades do mercado local e explorar possibilidades de parcerias que atendam a demandas específicas de transporte e armazenagem”, afirma.

A empresa também investe em soluções digitais para controle de embarques, gestão de fretes e apoio regulatório, com foco em setores como agronegócio, farmacêutico e varejo. A expectativa é que o evento sirva como espaço para novas conexões e para o mapeamento de oportunidades no mercado nacional.

A Intermodal 2025 reunirá mais de 500 marcas expositoras e visitantes de diferentes países, sendo considerada um dos principais encontros do setor logístico na América do Sul.