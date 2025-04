ABB vai automatizar nova fábrica da GreenIron

A especialista em automação ABB firmou contrato com a fabricante sueca de ferro-esponja GreenIron para automatizar a primeira planta da empresa em Sandviken, na Suécia, informou em comunicado.

A unidade será equipada com o sistema de controle distribuído 800xA, que vai automatizar os processos da unidade e gerar dados em tempo real para otimizar continuamente a produtividade e a eficiência energética da instalação.

Sandviken é a primeira unidade da GreenIron com produção em escala comercial. No local, a empresa pretende fabricar ferro-esponja para a produção de aço e de outros metais com pegada de carbono inferior às opções convencionais hoje disponíveis do material.

O ferro-esponja da GreenIron será obtido em um novo processo de redução de metais a hidrogênio de alta eficiência energética e dissociado de energia fóssil criado pela empresa. Segundo a empresa, um único forno equipado com essa tecnologia emitiria 56 mil toneladas de carbono menos do que um alto-forno a carvão e que, se convertidos 300 altos-fornos com a tecnologia, a mitigação equivaleria a 35% das emissões anuais da Suécia.

“A colaboração com a ABB é parte central na ampliação das operações e no crescimento futuro, tão logo tenhamos produção comercial”, afirmou no texto Ulrika Molander, diretora de operações da GreenIron. “O sistema da ABB vai permitir melhores decisões, operações estáveis e dados analisáveis para continuarmos a jornada”.

Ainda segundo a GreenIron, a redução de metais a hidrogênio desenvolvida pela empresa é compatível com fornos de arco-elétrico, unidades de derretimento e altos-fornos convencionais, além de aderente a energias renováveis intermitentes, como solar e eólica.