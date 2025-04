Zanini Seguros leva soluções para o setor logístico à Intermodal 2025

A Zanini Seguros participará da Intermodal South America 2025, de 22 a 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo, apresentando no estande B080 suas soluções voltadas ao setor de transportes. Com mais de duas décadas de atuação e presença nacional, a corretora destacará coberturas específicas para operações logísticas, transporte de cargas e riscos operacionais.

A demanda por soluções de seguros customizadas no setor logístico tem crescido, impulsionada por fatores como o aumento da complexidade das cadeias de suprimentos e os riscos associados ao transporte multimodal. Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2023, o transporte rodoviário é responsável por 65% das cargas movimentadas no Brasil, o que exige atenção redobrada à gestão de riscos.

Durante a feira, a Zanini destacará produtos voltados à cobertura de danos, extravios, roubos de carga e responsabilidades civis, incluindo serviços como averbação online, cadastro de motoristas e assistência especializada em caso de sinistros. A empresa também oferece suporte técnico para declarações de valores, contratação de apólices e monitoramento das apólices em tempo real.

De acordo com Fanny Sousa, gerente da Zanini Seguros, a Intermodal é uma oportunidade para ampliar o diálogo com transportadoras, operadores logísticos e embarcadores. “A participação na feira nos permite apresentar soluções diretamente aos profissionais do setor e entender as novas demandas que surgem com as mudanças no mercado logístico”, afirma.

A Zanini reforça que sua atuação inclui atendimento técnico em todo o território nacional, integração com sistemas logísticos e atuação junto às principais seguradoras do país. A expectativa é que o evento contribua para a ampliação de parcerias e a identificação de novas demandas que orientem o desenvolvimento de produtos mais aderentes às operações logísticas atuais.