Mercado gamer cresce no Brasil e Mixtou acompanha tendência

O mercado de games no Brasil segue em expansão e se destaca no cenário internacional, movimentando cada vez mais consumidores e empresas. De acordo com um levantamento realizado pela Newzoo, o país concentra cerca de 3% da base global de jogadores, figurando entre os dez maiores mercados do mundo. Em 2023, o setor movimentou aproximadamente US$ 2,6 bilhões, impulsionado pelo aumento no acesso à tecnologia e à conectividade. A expectativa é que esse valor alcance US$ 3,5 bilhões até 2025, com uma taxa média de crescimento anual de 10% desde 2020.

Segundo dados da Pesquisa Game Brasil 2024 (PGB), 74,5% dos brasileiros afirmam jogar regularmente jogos digitais. O estudo também aponta que dispositivos como computadores e consoles são preferidos por uma parcela significativa dos jogadores, o que tem impulsionado a demanda por acessórios que proporcionem maior conforto e desempenho durante o uso, como mouses, teclados e headsets desenvolvidos especialmente para o público gamer.

Acompanhando esse cenário, a Mixtou tem ampliado sua atuação no segmento gamer e observado a demanda crescente por periféricos voltados para esse público. Entre os equipamentos que vêm ganhando espaço no mercado estão:

Mouses com ajuste de sensibilidade (DPI) : permitem configurar a velocidade do cursor de acordo com o estilo de jogo;





: permitem configurar a velocidade do cursor de acordo com o estilo de jogo; Teclados com iluminação RGB : recurso adotado tanto pela questão estética quanto pela possibilidade de personalizar comandos e atalhos;





: recurso adotado tanto pela questão estética quanto pela possibilidade de personalizar comandos e atalhos; Headsets com tecnologia de som imersivo : utilizados para melhorar a percepção sonora durante partidas e conversas em grupo;





: utilizados para melhorar a percepção sonora durante partidas e conversas em grupo; Mousepads de alta precisão : projetados para favorecer movimentos rápidos e contínuos;





: projetados para favorecer movimentos rápidos e contínuos; Microfones gamers: voltados para transmissões ao vivo, criação de conteúdo e comunicação durante jogos on-line.

De acordo com César Soares, Gerente de e-commerce na Mixtou, a evolução do mercado gamer no país tem influenciado as preferências dos consumidores. “Nosso objetivo é atender ao público que busca não apenas jogar, mas viver a experiência gamer de forma completa. Observamos que a exigência por produtos de qualidade e com boa relação custo-benefício tem sido cada vez mais presente”, afirma.

César acrescenta que a procura por periféricos com características gamer também vem se ampliando entre usuários que utilizam o computador para outras finalidades. “Muitos consumidores que estudam, trabalham ou se divertem on-line têm optado por equipamentos com atributos de desempenho, conforto e durabilidade”, diz.

A movimentação do setor tem estimulado a oferta de soluções variadas para atender diferentes perfis de consumidores, segundo o Gerente. “A Mixtou acompanha de perto as tendências e demandas do segmento, buscando alinhar nosso portfólio às necessidades desse público em crescimento”, finaliza.