Secretário de São José das Missões é baleado e suspeito está preso

A Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões investiga uma tentativa de homicídio contra Antônio Carlos Vebber do Nascimento, secretário municipal de São José das Missões, baleado na noite de sábado (19) na zona rural do município. A vítima segue entubada, em estado estável, no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.

O suspeito, um homem de 50 anos, sem antecedentes, teve a prisão preventiva decretada e se apresentou à polícia nesta terça-feira (22), sendo encaminhado ao Presídio Estadual. A arma usada no crime foi apreendida, e as investigações continuam para apurar a motivação e os detalhes do caso.