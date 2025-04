ABB integra megaprojeto de aço verde da Tata Steel

Consórcio entre a especialista em automação ABB e a fabricante de equipamentos para laminação de aço Clecim, venceu concorrência da Tata Steel para implantar uma unidade de decapagem nova e automatizada na planta da siderúrgica indiana em Port Talbot, País de Gales, Reino Unido.

Em comunicado, ABB e Clecim disseram ter assinado contrato com a empresa indiana no início do ano, de valores não divulgados, que prevê a implantação de equipamentos de decapagem, etapa de remoção de impurezas da superfície do aço, e soluções de automação, digitalização e eletrificação, com comissionamento previsto para 2027.

O texto afirma ainda que a ABB vai implantar soluções digitais para otimizar o processo, entre elas o ABB Ability™ Manufacturing Operations Management for Metals, o ABB Ability™ Data Analytics Platform for Metals, além do Extended Operator Workplace, centro de controle projetado para aprimorar operações de controle humano.

A ABB também vai automatizar a etapa com as soluções Roll@xA, para laminação de aço, e o sistema de controle ABB Ability™ System 800xA®, configurado com bibliotecas específicas. Os sistemas serão interligados às automações da Clecim a reger os equipamentos mecânicos para estruturar uma operação de alta confiabilidade.

“A nova linha de decapagem será implementada em nossa maior planta de aço verde, em Port Talbot, que vai garantir a disponibilidade de aço de alta qualidade e baixa pegada de carbono para nossos clientes e outros negócios da Tata Steel”, afirma o CEO da subsidiária do Reino Unido, Rajesh Nair. “A colaboração é um avanço na produção de aço galesa a mirar um futuro sustentável”.

O projeto também vai permitir a implantação no futuro de soluções digitais, especificamente manufatura inteligente, gestão de ativos e conexão entre colaboradores. Está previsto ainda a implantação de comutadores, transformadores de média voltagem, UPSs, inversores, motores e infraestrutura para controle operacional pela ABB.

A linha de decapagem integra um investimento da Tata Steel de £ 1,25 bilhão, sendo £ 500 milhões do governo do Reino Unido, para fabricar aço verde em Port Talbot, com um alto-forno a arco-elétrico de capacidade para até 3,2 milhões de toneladas anuais do metal. A planta com modernização concluída deve atingir capacidade total até 2028.