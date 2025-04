Mãe e filha vítimas de feminicídio em Ronda Alta são naturais de Jaboticaba

Uma tragédia familiar chocou Ronda Alta e toda a região na tarde desta segunda-feira, 21, feriado de Tiradentes. Por volta do meio-dia, Leobaldina Rocha Lyrio, conhecida como Léia ou Preta, de 41 anos, e sua filha Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves, de apenas 14 anos, foram brutalmente assassinadas a facadas dentro de casa. Ambas eram naturais de Jaboticaba, onde parte da família ainda reside, incluindo familiares em Lajeado do Bugre.

O autor do crime foi identificado como Juliano Henn, de 47 anos, companheiro de Leobaldina e padrasto da adolescente. Após os assassinatos, ele cometeu suicídio no local, conforme as primeiras informações da Polícia Civil.

Uma terceira criança, filha de Leobaldina, de apenas 9 anos, presenciou o crime e conseguiu escapar, pulando da sacada do apartamento onde a família morava, no segundo andar de um prédio localizado na Rua 15 de Novembro, em Ronda Alta. Apesar da queda de aproximadamente cinco metros, a menina não sofreu ferimentos e está sob cuidados.

A Brigada Militar foi acionada logo após o ocorrido, isolando a área para o trabalho da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Segundo o relato de um policial envolvido na ocorrência, a cena no interior do apartamento era comparável a “um cenário de guerra”, dada a brutalidade dos crimes.

O crime mobilizou diversas guarnições da região e contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Ronda Alta. Após a conclusão da perícia, os corpos das vítimas e do autor foram recolhidos pelas funerárias e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Juliano Henn era bastante conhecido na cidade por atuar no ramo de paisagismo e jardinagem, enquanto Léia trabalhava como massoterapeuta. As motivações do crime ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Civil segue investigando a dinâmica dos fatos.