Jovens disputam vagas em faculdade internacional em Brasília

Em meio à crescente busca por educação internacional, a Hayek Global College, faculdade internacional localizada em Brasília, oferece um programa exclusivo de duplo diploma, que permite ao aluno começar os estudos no Brasil e concluir a formação de bacharelado nos Estados Unidos.

Neste modelo 2+2, o aluno cursa os dois primeiros anos no Brasil e, em seguida, pode concluir os estudos nos Estados Unidos com transferência facilitada, em uma das universidades parceiras, como Cumberland University, Clark University, Alfred State e Fort Hays State University, para continuar sua especialização na área escolhida, como tecnologia, marketing, saúde, negócios, entre outras, totalizando dois diplomas Brasil-EUA.

Seguindo o modelo das universidades americanas, o aluno não precisa escolher a área de atuação logo no início do curso. Nos dois primeiros anos, a formação é baseada em disciplinas gerais que desenvolvem uma base sólida e multidisciplinar. Somente no 3º ano o estudante define a área em que vai se especializar no exterior, de acordo com seus interesses e objetivos profissionais.

A estudante Rebeca Walker se mudou de Goiás para Brasília especialmente para estudar na Hayek Global College e enxerga na instituição uma ponte para alcançar seus objetivos profissionais. "Sempre sonhei em estudar fora. Quero trabalhar com business ou marketing nos EUA, e a Hayek está me preparando para isso. A metodologia é focada no modelo americano do jeito que o mercado lá fora exige", afirma.

Vindo do Zimbábue com a família, Alistair Kushamba está morando no Brasil desde março de 2024 e encontrou na Hayek Global College a oportunidade para cursar o ensino superior. "A Hayek oferece graduação em inglês, sendo uma oportunidade tanto para brasileiros quanto para estrangeiros que vivem em Brasília. Outro destaque é a metodologia", completa o estudante.

Processo seletivo aberto

O processo seletivo para o segundo semestre de 2025 está aberto e as inscrições podem ser feitas no site da Hayek Global College. Para se candidatar, é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio e seja fluente na língua inglesa. Além do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e de bolsas parciais por mérito no processo seletivo, há acordo de bolsas parciais também com as instituições parceiras.

A seleção é dividida em duas etapas. Na primeira, é avaliada a proficiência do candidato em matemática e inglês por meio de provas com critérios de aprovação/reprovação. Na segunda, os participantes serão classificados de acordo com o desempenho no seguinte conjunto: atividade de aula simulada, portfólio, histórico escolar do ensino médio e um vídeo gravado pelo interessado sobre as motivações para participar da experiência.