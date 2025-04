Homem é preso por porte ilegal de arma após confusão no trânsito em Passo Fundo

Na noite de segunda-feira, 21, a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo em Passo Fundo. A prisão aconteceu após o indivíduo ser abordado nas imediações do trevo da Caravela, na Avenida Brasil.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu informações sobre um motorista que estaria trafegando em um Audi A5 prata e que, momentos antes, teria se envolvido em uma discussão de trânsito. Testemunhas relataram que ele teria feito menção de estar armado e fugido em direção ao bairro Boqueirão.

A partir dessas informações, os policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo nas proximidades do bairro Santa Marta. A abordagem ocorreu na Avenida Brasil, onde o condutor desceu do carro e confirmou os fatos.

Durante revista no veículo, foi encontrada uma pistola Taurus modelo TS9, aberta, no console ao lado da direção. Um carregador com seis munições calibre 9mm também foi localizado, separado da arma.

Diante da situação irregular, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.