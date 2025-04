Dentistas adotam humanização e tecnologia no atendimento

A matéria do Conselho Federal de Odontologia destacou que 68% dos brasileiros visitaram um cirurgião-dentista em 2024, conforme dados do Censo da Odontologia de 2024 apresentado em janeiro de 2025 no 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) promovido pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos Odontológicos (ABIMO). No entanto, apenas 23% desses brasileiros procuraram o atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde (SUS).

Na referida matéria, o presidente do Conselho destacou que o Brasil é o país com o maior número de cirurgiões-dentistas em todo o mundo, mas muitas pessoas ainda não têm acesso à saúde bucal. Diante desse cenário, no qual 32% dos brasileiros não foram ao dentista nos últimos 12 meses, o estudo ressalta que a procura por atendimento odontológico reflete o investimento em políticas de educação sobre prevenção e a conscientização sobre a necessidade de cuidados regulares com a saúde bucal.

Conforme notícia do Gov.br, o Ministério da Saúde teria dobrado o investimento em saúde bucal em 2023 e colocado como meta ultrapassar R$ 4,5 bilhões de investimentos em 2024. Para a dentista Ana Beatriz Barroso, especialista em implantodontia, esse é um passo importante na mudança de cultura do brasileiro. Ela também acredita que, além do investimento em educação, os recursos e tecnologias que melhorem o atendimento e os procedimentos são cruciais. “A inovação tecnológica nos consultórios possibilita melhorias de infraestrutura nas clínicas, ampliação dos serviços e acesso a equipamentos de última geração que tornam os procedimentos mais rápidos e menos dolorosos”, afirma.

Apesar dos avanços, um dos desafios da odontologia no Brasil ainda é o baixo índice de visitas ao dentista. Um em cada três brasileiros sofre com a falta de acesso a serviços odontológicos. Comentando sobre os resultados da pesquisa da ABIMO e do CFO, Ana Beatriz aponta que uma parcela considerável dos brasileiros enfrenta dificuldades para acessar os serviços de saúde bucal. “Para contornar esse problema, muitas clínicas particulares têm implementado programas de parcelamento acessível, teleconsultas para triagem e atendimento emergencial remoto, garantindo que mais pessoas consigam cuidar da saúde bucal de forma prática e econômica”, cita a dentista.

Além das dificuldades financeiras, o desconhecimento e o medo de alguns tratamentos dentários são fatores que diminuem o acesso à saúde bucal. Ana Beatriz destaca que “muitas pessoas têm medo de ir ao dentista regularmente. Alguns pacientes demonstram maior estresse ao enfrentar anestesias e cirurgias invasivas na boca”. A ausência de atendimento adequado pode levar ao agravamento de problemas odontológicos, e “a constatação reforça a urgência de soluções inovadoras”, complementa a profissional.

Para mudar esse quadro de fobia e ansiedade e para melhorar a experiência dos pacientes, consultórios odontológicos estão investindo em tecnologias menos invasivas, atendimento humanizado e novas abordagens para reduzir o desconforto durante os procedimentos. “Nesse contexto, técnicas como a sedação consciente, utilizando o óxido nitroso, surgem como opções seguras e confortáveis para diversos grupos de pacientes. A aplicação de métodos inovadores de sedação consciente, especialmente para pacientes vulneráveis como diabéticos, crianças e idosos, busca reduzir a necessidade de anestésicos tradicionais e promover uma experiência mais segura e tranquila”, explica a dentista Ana Beatriz, especialista em sedação por óxido nitroso.

Para a especialista em sedação odontológica, o estresse causado por anestesias e cirurgias odontológicas reforça a necessidade de abordagens mais humanizadas e técnicas de sedação consciente. "O aumento dos investimentos é essencial para modernizar os equipamentos, capacitar profissionais e ampliar o acesso à sedação odontológica em hospitais e unidades de atendimento, reduzindo a dor e o medo dos pacientes", explica Ana Beatriz.

Os odontólogos brasileiros, como profissionais de referência mundial, buscam elevar os padrões de cuidado e inovação na odontologia nacional. Ana Beatriz, cuja especialização abrange a implementação de protocolos de sedação, ressalta que o desenvolvimento de protocolos de sedação personalizados para cada paciente é crucial para oferecer um atendimento odontológico mais humanizado e eficiente. “Os consultórios odontológicos estão cada vez mais focados em transformar a experiência do paciente, tornando o atendimento mais acessível, confortável e inovador. O futuro da odontologia caminha para um equilíbrio entre tecnologia, humanização e acessibilidade, garantindo que mais pessoas possam sorrir com confiança e saúde”, finaliza.