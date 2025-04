No início da manhã desta segunda-feira, 22 de abril, um acidente envolvendo um caminhão furgão e um carro de passeio foi registrado na BR-468, no trevo de acesso ao município de Humaitá, conhecido como Trevo do CITEGEM.

Até o momento, ainda não há informações confirmadas sobre feridos. A Brigada Militar está presente no local, realizando o controle do trânsito e prestando o apoio necessário