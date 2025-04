Picape é destruída pelo fogo na área central de Tenente Portela

Uma Fiat Strada foi totalmente destruída pelo fogo no começo da manhã da segunda-feira (21/4). O fato ocorreu na área central da cidade de Tenente Portela.

A guarnição dos Bombeiros Voluntários foi acionada às 6h46min e realizou o controle das chamas e também o rescaldo para evitar reignições. O que provocou o incêndio na picape não foi informado.

As informações são da corporação dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela.

