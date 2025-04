CMD Avante de Boa Vista do Buricá é bicampeão da Libertadores Regional

O grande vencedor da edição 2024/25 da Libertadores Regional foi conhecido na tarde do sábado (19/4). A final aconteceu no Estádio Estrelão em Três de Maio.

O CMD Avante de Boa Vista do Buricá conquistou o segundo título consecutivo da competição ao bater o Flamengo de Crissiumal pelo placar de 3 a 0.

O campeonato organizado pela Primeira Liga começou em novembro do ano passado e reuniu 20 times na fase inicial.

