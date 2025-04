Flamengo de Crissiumal é campeão sub-15 da Libertadores Regional

Flamengo de Crissiumal e Harmonia de Pinheirinho do Vale decidiram o título do sub-15 da Libertadores Regional na tarde do sábado (19/4).

A partida – realizada no Estádio Estrelão em Três de Maio – terminou empatada sem gols no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o rubro-negro venceu por 4 a 3 e sagrou-se campeão da primeira edição do certame.

A definição dos times que disputaram o sub-15 obedeceu a relação dos classificados às quartas de final da categoria principal da Libertadores Regional 2024/25.

