Tancredo Neves: há 40 anos, morria o presidente que não chegou a tomar posse

Neste 21 de abril de 2025, o Brasil relembra os 40 anos da morte de Tancredo Neves, eleito presidente da República em 1985, mas que faleceu antes de assumir o cargo. Símbolo da transição do país da ditadura para a democracia, Tancredo morreu após 38 dias de internação e sete cirurgias, vítima de complicações abdominais que se agravaram na véspera da posse.

A morte de Tancredo, anunciada oficialmente em 21 de abril de 1985, representou uma ruptura dolorosa com as esperanças da Nova República. Seu falecimento chocou o país e marcou profundamente a política nacional.

Entre os primeiros a noticiar oficialmente a morte do presidente eleito esteve o jornalista Jalmo Fornari, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Em plantão especial de cobertura em Brasília, Fornari acompanhava de perto os bastidores hospitalares e políticos. Com apuração precisa e responsabilidade jornalística, foi um dos primeiros profissionais do país a anunciar a morte de Tancredo, destacando-se nacionalmente por seu trabalho firme em meio a um momento de grande comoção.

Sua cobertura histórica entrou para os registros do jornalismo brasileiro, e hoje, quatro décadas depois, seu trabalho ganha novo destaque com o lançamento do livro "Lentagonia – Últimos dias de Tancredo", obra assinada pelo próprio Jalmo Fornari, que será publicada pela Editora Virtus.

Tancredo Neves permanece como símbolo da esperança democrática brasileira, e nomes como Jalmo Fornari ajudaram a eternizar esse capítulo da história nacional com ética, coragem e compromisso com a verdade.