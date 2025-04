PRF apreende quase uma tonelada e meia de maconha escondida em carreta no RS

Na tarde de domingo, 20, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 homens e apreendeu cerca de uma tonelada e meia de maconha escondida em uma carreta. A ação se iniciou na BR-386 e terminou na RS-153 , em Herveiras (RS).

Em operação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais foram informados da possibilidade de dois veículos estarem transportando ilícitos na região de Soledade, sendo um caminhão Volvo com placas de Birigui/SP e uma Toro, com placas de Três Lagoas/MS.

Os policiais imediatamente realizaram cerco na área com apoio da aeronave, que visualizou a Toro e o caminhão saindo da BR-386. Com a orientação dada pela tripulação da aeronave, os policiais interceptaram os veículos.

Durante a fiscalização no compartimento de carga da carreta, foram encontrados 1 tonelada e 386.55 quilos de maconha, escondidos debaixo da carga de soja. Já o motorista e o passageiro do Toro confirmaram que tinham a função de escoltar a carga, utilizando antenas com conexão via satélite para informar sobre a presença de fiscalização nas rodovias.

O motorista da carreta, de 40 anos, morador de Joinville/SC, já possuía passagens por ameaça e dirigir sem habilitação, gerando perigo. O motorista da Toro, de 39 anos, morador de Ilha Solteira/SP, já possuía passagem por lesão corporal. Eles alegaram que receberiam 2.500 reais e seguiam em direção à região metropolitana de Porto Alegre.

Todos foram presos e conduzidos à polícia judiciária de Santa Cruz do Sul junto com os veículos e a droga apreendida.