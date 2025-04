Caminhões furtados são encontrados em Palmeira das Missões

Após denúncia na tarde do sábado (19/4), a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) desencadearam uma ação conjunta que resultou na recuperação de dois caminhões furtados em Panambi.

Os veículos estavam em um galpão às margens da BR-468 em Palmeira das Missões. O responsável pelo local não soube explicar a origem dos caminhões VW 24.820, de cor verde.

Os veículos pesados foram apreendidos e apresentados na Delegacia da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.