Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-158 em Panambi

Com o impacto, os dois carros foram arremessados para fora da via (Foto: Anderson Oliveira)

Uma mulher e três homens ficaram feridos em um acidente envolvendo dois veículos na BR-158 em Panambi, no final da tarde do sábado (19/4). A colisão ocorreu por volta das 17 horas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Ford Focus e o Ford Fusion colidiram de frente no Km 151 da rodovia. Os dois automóveis trafegavam em sentidos opostos.

Ainda, segundo a PRF, um dos veículos forçou uma ultrapassagem em local proibido. Com o impacto, os dois carros foram arremessados para fora da via.

Em um automóvel estavam os dois homens e no outro, o casal. Eles receberam atendimento e foram encaminhados com ferimentos leves à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Panambi. O teste do bafômetro foi feito e constatou que nenhum dos motoristas ingeriu bebidas alcoólicas.

