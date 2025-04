Vinhos contrabandeados são apreendidos em São Martinho

Em fiscalização de trânsito com abordagem qualificada, a guarnição do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto emitiu ordem de parada para um veículo que trafegava na ERS-210 em São Martinho.

Na ocasião, foram apreendidas caixas de vinhos de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro. O flagrante de crime de descaminho foi registrado na tarde deste sábado (19/4).

O Pelotão Rodoviário de Santo Augusto informou que, diante dos fatos, foram adotadas as medidas legais cabíveis.

