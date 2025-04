BM apreende entorpecentes e simulacro de pistola em Redentora

No decorrer das ações da Operação Cerco Fechado, na noite da quinta-feira (17/4), a guarnição da Brigada Militar (BM) efetuou a prisão de um homem devido ao crime de tráfico de drogas em Redentora.

Com ele, os policiais militares apreenderam 1,3 gramas de crack, 6,6 gramas de cocaína, dinheiro em espécie, um aparelho celular e um simulacro de pistola.

O indivíduo, após a prisão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

As informações foram divulgadas pelo 7º BPM.

