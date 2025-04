Acidentes em rodovias federais mataram 6,16 mil pessoas em 2024

Pesquisa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revela que 6.160 pessoas morreram e 84.526 ficaram feridas em meio a 73.156 sinistros de trânsito registrados entre janeiro e dezembro de 2024 nas estradas federais do Brasil.

As unidades federativas que se destacaram negativamente, segundo o Anuário 2024 divulgado na quinta-feira (17/4), foram Minas Gerais com 794 mortes e 11.756 feridos em cerca de 9,3 mil sinistros de trânsito.

No Paraná, houve 607 mortes e 8.456 feridos em cerca de 7,6 mil ocorrências de trânsito. Já em Santa Catarina foram 415 mortes e 8.381 feridos nos mais de 9,5 mil sinistros de trânsito no decorrer do ano passado.

Colisões traseiras lideram as estatísticas dos tipos de acidentes, com 13.960 registros, 16.173 feridos e 634 mortos. O tipo de veículo em que os sinistros mais resultaram em mortes foram os de passeio, com 2.110 vítimas fatais ao longo do ano.

As motocicletas resultaram em 2.024 mortes; e 599 pessoas morreram em decorrência de acidentes envolvendo caminhões.

As estradas com mais ocorrências de acidentes foram as BRs 101, 116 e 381.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.