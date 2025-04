Acidente Há 6 horas Colisão entre dois carros é registrada na BR-468, em Três Passos Apesar do impacto, não houve feridos, sendo constatados apenas danos materiais em ambos os veículos.

Defensoria Pública Há 1 dia Golpe usa nome da Defensoria Pública do RS e população deve ficar atenta Se receber mensagens suspeitas, a recomendação é não fornecer informações e buscar imediatamente os canais oficiais da Defensoria.