Colisão entre dois carros é registrada na BR-468, em Três Passos

Tráfico Há 3 horas Homem é preso por tráfico de drogas em Palmitinho Suspeito foi flagrado com drogas, dinheiro e balança de precisão.

Defensoria Pública Há 1 dia Golpe usa nome da Defensoria Pública do RS e população deve ficar atenta Se receber mensagens suspeitas, a recomendação é não fornecer informações e buscar imediatamente os canais oficiais da Defensoria.