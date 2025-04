Corinthians demite o técnico argentino Ramón Díaz

Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. O anúncio foi feito pelo Timão no início da noite desta quinta-feira (17). A demissão do argentino foi sacramentada após a derrota de 2 a 0 da equipe do Parque São Jorge para o Fluminense na noite da última quarta-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro.

“Nesta quinta-feira [17], o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira”, diz a nota do Timão.

Ramón Díaz deixa o comando técnico do Corinthians.



Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do… pic.twitter.com/zw2CWdMxUG — Corinthians (@Corinthians) April 17, 2025

Ramón Díaz assumiu o Corinthians no decorrer da última edição do Campeonato Brasileiro, em julho de 2024, e levou a equipe ao título do Campeonato Paulista de 2025.

Segundo o Timão, “Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Corinthians, comandará o treino do elenco principal nesta sexta-feira [18]”.