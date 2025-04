Semifinais da Copa das Regiões Master 50 começam na próxima segunda-feira

Os confrontos de ida das semifinais da Copa das Regiões Master 50 acontecerão na próxima segunda-feira (21/4) – feriado nacional de Tiradentes.

Em Esquina Thomas, a Associação São Martinho recebe o América de Santo Augusto. O duelo começa às 10 horas.

Em Linha Turvo, interior de Três Passos, o Santos encara a Associação Três-maiense. A bola vai rolar às 15h30min.

