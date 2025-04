Inovação financeira: Banco Central promove LIFT Day

O Banco Central do Brasil (BC), em parceria com a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), realiza o LIFT Day 2025 para apresentações dos resultados do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT), iniciativa coordenada pelas duas instituições. O evento acontece em 30 de abril, das 9h às 18h, no Edifício-Sede do BC, em Brasília. As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas.

Além da apresentação dos resultados pelos participantes, a programação do evento conta com o lançamento da revista LIFT Paper, que traz artigos detalhados sobre os projetos desenvolvidos, o anúncio dos projetos selecionados no novo programa da iniciativa e a abertura das inscrições para a próxima edição do laboratório.

Rodrigoh Henriques, diretor de inovação e estratégia na Fenasbac, afirma que o evento proporciona conexão e atualização para os principais atores do setor financeiro e de tecnologia. “O LIFT Day reúne autoridades do Banco Central, líderes de instituições financeiras e empreendedores de tecnologia. Com os avanços recentes, o evento se torna ainda mais relevante para quem deseja acompanhar as principais tendências do setor e se conectar com quem está liderando a inovação no mercado financeiro”.

Segundo o especialista, os principais tópicos de discussão abordados durante a edição de 2025 estão diretamente relacionados com a agenda evolutiva do Pix, do Drex e do Open Finance, além da forte agenda de Finanças Sustentáveis. “O evento estará focado nos avanços do LIFT, apresentando soluções inovadoras para o setor financeiro, resultados de estudos e lançamento do LIFT Data, novo programa do ecossistema voltado ao desenvolvimento de soluções baseadas em dados abertos que, nesta edição, está focado em sustentabilidade e crédito rural”.

O LIFT Day 2025 também irá apresentar resultados do LIFT Lab 2023, que retomou as atividades em 2024. Sete projetos se destacam como relevantes para o setor financeiro. São eles, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Gateway de Interoperabilidade; GreenFi: Finanças Descentralizadas para a Sustentabilidade; Know Your Customer para Rating de Crédito em Blockchain; Score Chave Pix; SmartSafe e Token do Agronegócio Garantido.

Além disso, o evento trará os estudos da mais recente edição do LIFT Learning, que explorou soluções para transações entre redes blockchain, com foco em interoperabilidade. O desafio contou com a colaboração da Polkadot, Ripple e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que também compartilharão seus resultados durante o encontro.

Danielle Teixeira, líder de projetos de inovação na Fenasbac, avalia os resultados que serão apresentados durante o evento. “Essa é uma edição muito especial do LIFT Day, considerando que serão apresentados projetos de impacto para o setor, desenvolvidos no ecossistema do LIFT. Além disso, também compartilharemos os resultados do G20 TechSprint 2024, iniciativa com apoio da Fenasbac e coordenação do BC”.

Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT)

Criado em 2018, o LIFT e é uma das iniciativas estratégicas do Banco Central do Brasil, que tem por objetivo impulsionar a modernização do Sistema Financeiro Nacional (SFN), alinhada às dimensões da Agenda BC#.

Atualmente, o ecossistema conta com quatro frentes de atuação, sendo elas: LIFT Lab, voltado para aceleração de projetos de inovação financeira; LIFT Learning, que engloba pesquisa de soluções em parceria com o mercado e o meio acadêmico; LIFT Challenge, que lida com edição temática com foco em desafios específicos do setor e LIFT Data, responsável pelo desenvolvimento de soluções baseadas em dados.

O LIFT Data, lançado recentemente, tem a sustentabilidade como tema central em sua primeira edição e está alinhado aos objetivos da COP 30, que será sediada no Brasil. O programa recebeu inscrições de proponentes de diferentes países e os projetos selecionados serão anunciados durante o LIFT Day.

Teixeira afirma que promover eventos como o LIFT Day 2025 tem grande importância para o ecossistema de inovação financeira no Brasil. Segundo ela, o evento é especialmente importante para líderes do setor financeiro, startups e empreendedores que tenham interesse em entender melhor as oportunidades de inovação tecnológica e regulatória.

“A formação de um ecossistema de inovação só pode ser completa com eventos como o LIFT Day porque proporcionam o encontro de inovadores e reguladores com toda a sociedade, já que são abertos ao público de forma geral. É uma oportunidade para empreendedores e investidores que buscam entender e participar de forma mais ativa no desenvolvimento de soluções inovadoras alinhadas à agenda do regulador”, declara a líder de projetos de inovação na Fenasbac.

Para saber mais sobre o evento e realizar inscrições, basta acessar: https://lu.ma/liftday