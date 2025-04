Golpe usa nome da Defensoria Pública do RS e população deve ficar atenta

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) emitiu um alerta nesta semana sobre a atuação de criminosos que estão se passando por representantes da instituição para aplicar golpes.

Os golpistas abordam vítimas com falsas promessas de liberação de valores, e em alguns casos, utilizam indevidamente o nome e a foto do Defensor Público-Geral do Estado, Nilton Leonel Arnecke Maria. O objetivo é induzir as pessoas a realizarem pagamentos de taxas ou fornecerem dados pessoais.

A DPE/RS reforça que todos os seus serviços são gratuitos e que nunca solicita pagamentos, transferências via Pix ou dados bancários e senhas por telefone ou aplicativos de mensagens.

Se receber mensagens suspeitas, a recomendação é não fornecer informações e buscar imediatamente os canais oficiais da Defensoria.

O telefone 129 está disponível para ligações gratuitas de qualquer aparelho. Também é possível buscar orientação presencialmente nas sedes da DPE/RS.///