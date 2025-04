Família de Três Passos procura por homem desaparecido

A família de Luciano Fernando Konig, morador de Três Passos, está em busca de informações sobre seu paradeiro. Luciano está desaparecido desde a última quarta-feira (16), e até o momento não houve contato ou pistas concretas sobre onde ele possa estar.

Preocupados com o sumiço, familiares pedem o apoio da comunidade para ajudar nas buscas. Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com a localização de Luciano pode entrar em contato com a Brigada Militar pelo número 190 ou diretamente com a família pelo telefone (55) 9 9617-7802.