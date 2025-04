Motorista fica ferido após capotamento na RSC-472, em Três Passos

Um capotamento foi registrado por volta das 10h45 da manhã desta quarta-feira (16), na RSC-472, em Três Passos, na região conhecida como Serrinha dos Paredões de Pedra, sentido a Tenente Portela.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, no km 61 da rodovia. No local, os socorristas encontraram o condutor de um Peugeot prata já fora do veículo, em estado de choque, pálido e com dores em um dos pés, embora sem sinais aparentes de fratura.

Segundo relato do motorista, ele vinha de Santa Rosa e estava sozinho no automóvel no momento do acidente. O homem conseguiu sair do carro por conta própria antes da chegada do socorro.

A vítima recebeu atendimento inicial dos bombeiros, que imobilizaram o pescoço com colar cervical e a colocaram na maca rígida com tirantes. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos pela equipe do SAMU.

A Brigada Militar também esteve no local, auxiliando na sinalização e segurança do trânsito, que ficou em meia pista. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.