Mercado brasileiro de software deve crescer 9,5% em 2025

A previsão de crescimento do mercado brasileiro de software, serviços e hardware em 2025 é de 9,5%. O índice supera a média global de 8,9%, e foi revelado pelo estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2025, promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e divulgado pelo portal especializado TI Inside.

Os dados da ABES mostram que, em 2024, o Brasil investiu aproximadamente US$ 59 bilhões em Tecnologia da Informação (TI), o que manteve o país na décima posição no ranking global de investimentos em TI e na liderança da América Latina, com 35% dos investimentos.

Cristina Boner, empresária e profissional da área de TI, aponta a digitalização acelerada e a situação econômica como fatores determinantes para o crescimento expressivo previsto para o mercado de software no Brasil em 2025.

"O crescimento é resultado direto da digitalização acelerada dos últimos anos. As empresas entenderam que investir em software não é mais opcional, mas essencial para competir em um mercado cada vez mais ágil e conectado. O cenário econômico mais estável e o aumento da confiança no ambiente digital também têm impulsionado os investimentos, tanto de grandes corporações, quanto de pequenas e médias empresas no setor", afirma a empresária.

De acordo com o levantamento, o segmento de software se destacou em 2024, com alta superior a 18%. O segmento de hardware teve expansão de 14,2%. Segundo a análise, a modernização de data centers e a necessidade de atualização de dispositivos impulsionaram a recuperação do segmento, depois de um período de retração.

Para Boner, o aumento de investimento em software revela um progresso na maturidade digital das empresas brasileiras. “Hoje, vemos um empresariado mais consciente sobre o papel estratégico da tecnologia. As empresas estão investindo além da digitalização básica, em soluções que realmente otimizam processos, melhoram a experiência do cliente e geram valor de forma contínua. É uma evolução em termos de cultura e mentalidade digital”.

A profissional de TI observa que, embora o mercado brasileiro de software ainda demonstre uma dependência de fornecedores internacionais, observa-se um aumento da valorização de soluções desenvolvidas no Brasil.

“Apesar da dependência considerável de fornecedores internacionais, especialmente em tecnologias mais emergentes, há um crescimento significativo da valorização de soluções nacionais, devido à qualidade dos produtos brasileiros e à capacidade de adaptação às especificidades do nosso mercado”.

Principais tendências do mercado de software brasileiro para 2025

O estudo da ABES apontou as quatro tendências principais que devem direcionar os investimentos em TI no Brasil em 2025, com destaque para a consolidação dos ambientes híbridos, que aliam infraestrutura local e nuvem, com uma projeção de alta em investimentos em nuvem pública de quase 20%, referente a US$ 3,5 bilhões.

A segurança cibernética, com estimativa de US$ 2,1 bilhões em investimentos, incluindo a adoção de inteligência artificial (IA) para a proteção de dados, também se destaca como prioridade. Além disso, os agentes de IA são citados como motor de inovação. Por fim, as soluções de ERP voltam a ganhar relevância, com uma previsão de aumento de 11% nos investimentos, impulsionando a digitalização e modernização dos processos empresariais.

“A IA e a automação seguem em destaque, especialmente com a popularização de ferramentas baseadas em IA generativa. No entanto, também há uma demanda crescente por soluções de cibersegurança, já que o aumento da digitalização traz novos riscos. Sistemas de ERP e CRM mais integrados e inteligentes também continuam sendo prioridade para empresas que buscam eficiência e personalização”, declara Boner.

A empresária destaca, ainda, outras soluções como tendências emergentes para este ano. “Acredito que os softwares baseados em IA generativa e soluções low-code/no-code vão crescer, democratizando a inovação e permitindo que empresas de todos os portes desenvolvam soluções sob medida com mais rapidez. A integração de ESG em softwares corporativos também deve se fortalecer, especialmente entre as organizações com foco em sustentabilidade e governança”.

Segundo Boner, o crescimento do mercado também está sendo acompanhado pela demanda por inovação e personalização por parte dos clientes. “Os clientes estão cada vez mais exigentes. Hoje não basta oferecer um software funcional, é preciso oferecer soluções adaptáveis, intuitivas e que entreguem valor real ao negócio. A personalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma demanda básica”.

No entanto, Cristina Boner ressalta que, com o mercado em expansão, empresas brasileiras de software podem enfrentar desafios como escassez de mão de obra qualificada, obstáculos para a escalabilidade, como a complexidade regulatória e a elevada carga tributária, e a crescente concorrência que exige diferenciação constante.

“O Brasil vive um momento muito promissor no setor de software, e é essencial aproveitarmos essa onda de crescimento para fortalecer o ecossistema nacional. Isso significa investir em educação, apoiar startups inovadoras e criar um ambiente regulatório mais favorável. O futuro da tecnologia brasileira será construído com colaboração, ousadia e, principalmente, visão de longo prazo”, defende Boner.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/cristina-boner-19646694/