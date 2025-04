No fim da tarde desta terça-feira (15), um caminhão caiu de uma ponte sobre o Rio Potiribu, na BR-285, em Ijuí, próximo ao Parque de Exposições Wanderley Burmann. O motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra a lateral da ponte e despencou no rio, ficando preso nas ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e PRF atuam no resgate e no controle do tráfego, que segue lento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor nem as causas do acidente.