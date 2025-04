A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga um possível homicídio ocorrido na madrugada desta terça-feira (15) no albergue do Presídio Estadual. A vítima, Cléo de Mercedes Genro, de 47 anos, foi encontrada morta com lesão na cabeça.

Peritos do IGP estiveram no local e, durante a tarde, apenados foram ouvidos como parte das diligências iniciais. A Polícia Civil segue com a investigação e informa que novas atualizações serão divulgadas conforme o andamento do caso.