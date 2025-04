Leite participa do início das obras da maior usina de etanol do RS, em Passo Fundo

Em um marco para o setor de biocombustíveis no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite participou nesta terça-feira (15/4), em Passo Fundo, do lançamento oficial da segunda fase das obras da nova usina de etanol da Be8. A planta, que utilizará trigo e outros cereais como matéria-prima, receberá investimento de R$ 1,1 bilhão e será a maior do tipo no Estado.

“Estamos falando de um investimento histórico, que combina inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional. A Be8 está construindo não apenas a maior usina de etanol do Estado, mas também um novo capítulo para o futuro energético do Rio Grande do Sul”, destacou Leite durante o ato.

Com área de 80 hectares, a usina terá capacidade de produção anual de 220 milhões de litros de etanol e contará também com a primeira planta industrial de glúten vital do Brasil, com capacidade para atender ao mercado nacional e ao Mercosul. A previsão é de que as operações tenham início no segundo semestre de 2026. No pico das obras, serão gerados até 2 mil postos de trabalho. Após a conclusão, o empreendimento deverá empregar 175 trabalhadores de forma direta e outros 1,5 mil de forma indireta.

Em seu discurso, o governador destacou ainda que, apesar de sua expressiva contribuição para o desenvolvimento do país, o Rio Grande do Sul não conta com fundo constitucional, royalties do petróleo ou incentivos fiscais específicos da União — mecanismos que impulsionam economias em outras regiões. Em razão desse cenário, o Estado demanda um olhar diferenciado do governo federal, especialmente diante dos sucessivos eventos climáticos extremos que têm provocado prejuízos bilionários à economia gaúcha.

“É fundamental reconhecermos a importância de uma atuação conjunta entre os entes federativos. Aqui, temos um exemplo positivo de articulação entre União, Estado e município, com apoio do BNDES, da política estadual do Pró-Etanol e da mobilização da nossa Assembleia Legislativa. Essa convergência precisa ser replicada em outros projetos que respondam aos desafios do nosso Estado e contribuam para a construção de um futuro mais sustentável”, afirmou Leite.

A unidade contará ainda com cogeração de energia a partir de biomassa, reaproveitamento de efluentes no processo produtivo e oferta de energia excedente à rede de Passo Fundo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destacou a sintonia do projeto com os eixos estratégicos da gestão. “A operação da empresa caminha alinhada ao que está previsto no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado, com incremento da produção, geração de emprego e desenvolvimento de capital humano e sustentabilidade ambiental. O Rio Grande do Sul está se consolidando como um ambiente cada vez mais favorável aos negócios”, afirmou.

A implantação da usina conta com o apoio do programa estadual Pró-Etanol, criado em 2021 para estimular a produção do biocombustível a partir de culturas de inverno. A Be8 foi uma das empresas beneficiadas, firmando protocolo de intenções com o governo em 2022. O programa permite, entre outras vantagens, a concessão de crédito presumido de ICMS aos produtores.

Para o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, o projeto simboliza a realização de um sonho. “O ano foi muito positivo para a Be8, com avanços expressivos em diversas áreas. Mesmo em um cenário desafiador, apuramos os melhores resultados financeiros da nossa história, com mais de 900 milhões de litros de biodiesel produzidos. Investimos fortemente em capital humano e projetos estratégicos que agora ganham forma com essa nova planta”, afirmou.

A valorização da produção agrícola local também está entre os impactos esperados. Com o uso de trigo, triticale, milho e outros cereais, a nova usina deve ampliar em mais de 250 mil hectares a área de cultivo de inverno para biocombustíveis, sem afetar a oferta de alimentos. A expectativa é que a unidade seja capaz de suprir até 23% da demanda de etanol do Rio Grande do Sul a partir de 2027.

Além da relevância econômica, o investimento impulsionará também o desenvolvimento educacional da região. A empresa firmou parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF) para criação de um curso técnico em Biocombustíveis, voltado à formação de mão de obra especializada para o setor.

Com sede em Passo Fundo, a Be8 é a maior produtora de biodiesel do país e atua em seis estados brasileiros, além de operações no Paraguai e na Suíça. Em 2024, a empresa registrou receita líquida de R$ 7,3 bilhões e EBITDA de R$ 599,3 milhões, um recorde histórico. Neste mês, a companhia se tornou a primeira da América do Sul a obter certificação da California Air Resources Board (Carb) para exportar biodiesel à base de gordura animal para o exigente mercado da Califórnia (EUA).

Em outra frente de inovação, a Be8 lançou o Be8 Bevant, novo biocombustível que pode substituir integralmente o óleo diesel em motores convencionais, com previsão de início da produção ainda em 2025. O projeto representa um investimento de R$ 80 milhões e capacidade para até 150 milhões de litros por ano.

A empresa também avança em parcerias estratégicas com instituições de pesquisa. Em conjunto com a Embrapa Trigo, desenvolve novas cultivares de triticale voltadas à produção de etanol, com foco em maior produtividade e resistência a estresses climáticos. No campo financeiro, realizou em 2024 sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), levantando R$ 200 milhões para aquisição de matérias-primas.

Também participaram do ato de início das obras o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossela, o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Luciano Boeira, o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, além de deputados estaduais e federais. À noite, governador e comitiva devem participar de um ato em comemoração pelos 20 anos da Be8, no Clube Comercial de Passo Fundo.