Motociclista morre após colisão lateral na BR-285 em Carazinho

O acidente de trânsito com vítima fatal ocorreu por volta das 13h15min desta terça-feira (15/4), no KM 335 da BR-285 em Carazinho, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o fato envolveu uma Yamaha YBR 125, um VW Golf e um caminhão Volvo. O indivíduo de 25 anos que pilotava a motocicleta morreu no local. O passageiro sofreu graves ferimentos, sendo encaminhado ao atendimento hospitalar. As pessoas nos demais veículos envolvidos saíram ilesas.

Os PRFs orientaram o trânsito no local. Também realizaram o levantamento pericial para apontar as causas da colisão lateral.

