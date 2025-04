PRF apreende carga irregular de camarão em Carazinho

Em fiscalização na manhã desta terça-feira (15/4), a guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) percebeu que um caminhão Ford e uma GM Tracker viajavam juntos pela BR-285.

Quando chegaram à Carazinho, os veículos foram abordados. No caminhão com placas de Passo Fundo/RS, os PRFs encontraram 3.960 quilos de camarão. A carga contrabandeada da Argentina foi avaliada em R$ 250 mil. A Tracker emplacada em Minas Gerais fazia o trabalho de “batedor”.

Os motoristas dos veículos disseram que carregaram a mercadoria na fronteira com a Argentina e levariam até Itajaí/SC. Ambos são moradores de Passo Fundo e não possuíam antecedentes criminais.

Os dois acabaram presos por contrabando e conduzidos à Polícia Civil em Passo Fundo. O caminhão e a camioneta foram apreendidos. A PRF informou que a carga de camarão seria encaminhada aos órgãos sanitários para a devida destinação.

