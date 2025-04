Panduit projeta duplicar crescimento no Brasil ainda neste ano

A Panduit, empresa de soluções de infraestrutura elétrica e de redes, confirma o bom momento vivido no mercado brasileiro e prevê um crescimento de 20% para este ano, dobrando o faturamento em comparação a 2023.

Na visão de Carlos Arochi, vice-presidente da Panduit para a América Latina, o Brasil desempenha papel estratégico para os negócios da empresa no continente. "O Brasil é um mercado-chave para a Panduit, o único país da região onde crescemos mais de 70% no último ano", observou. "Em 2025, nossa meta é crescer 100% comparado a 2023, e, para isso, contamos com a parceria da Groz, nossa representante exclusiva para o mercado brasileiro", completou.

"No ano passado fizemos conversões de quatro grandes contas no Brasil e entregamos para a Panduit um resultado final bastante positivo. Agora, queremos dobrar nossa rede de canais ainda este ano e chegar a 500 parceiros certificados", afirmou Douglas Ozanan, diretor da Groz.

Fabio Henrique, diretor de vendas RoLATAM da Panduit, destacou a ampla linha de produtos como um diferencial para aumentar a vantagem competitiva no país. "Como fabricante de infraestrutura física que dispõe de um portfólio fim a fim, entregamos soluções para enterprise, data center, para parte elétrica e áudio e vídeo profissional. Essa característica é fundamental para o fortalecimento do nosso programa de canais e expansão dos negócios da Panduit no mercado brasileiro", conclui.