Três Passos: Pelotão Rodoviário prende homem que conduzia automóvel furtado

Na tarde do domingo (13/4), o efetivo do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto abordou um Ford Escort que trafegava pela RSC-472 no interior de Três Passos.

A consulta no sistema integrado durante a abordagem apontou que o carro tinha sido furtado no mesmo dia, na Linha Quatro Leste em Ijuí.

O condutor foi preso em flagrante e o automóvel removido ao depósito credenciado. O homem foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para os procedimentos legais.

