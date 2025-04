Carga de vinhos estrangeiros avaliada em R$ 402 mil é apreendida em Três Passos

Durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) apreenderam 1.450 garrafas de vinho de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro.

A mercadoria – avaliada em R$ 402.324,52 – estava sendo transportada em um veículo que vinha da região da fronteira com a Argentina. A abordagem ocorreu em Três Passos na tarde do domingo (13/4).

A ação conjunta resultou ainda na apreensão de três rádios transmissores, dinheiro e outro veículo que realizava o serviço de batedor.

Os dois indivíduos presos, bem como todos os materiais apreendidos, foram encaminhados à Polícia Federal (PF) em Santo Ângelo.

