FGF convoca conselho técnico extraordinário; União Frederiquense é um dos participantes do Gauchão A2

O Departamento de Competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizará, na terça-feira (15/4) em Porto Alegre, o Conselho Técnico Extraordinário do Gauchão Série A2. No entanto, a FGF não adiantou qual será a pauta da reunião.

À princípio, o campeonato está previsto para começar no próximo mês, com 16 clubes. Formando apenas uma chave na primeira fase, os times se enfrentarão em turno único, classificando-se os oito melhores.

O União Frederiquense irá estrear jogando contra o Esportivo em Bento Gonçalves. A primeira partida em Frederico Westphalen será contra o Glória de Vacaria.

