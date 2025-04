TIBA amplia operações com a aquisição da SMX Logistics

A operadora logística internacional TIBA, de origem espanhola, anunciou a compra da maioria acionária da empresa brasileira SMX Logistics, especializada em transporte marítimo, aéreo e terrestre. A aquisição marca os 50 anos da TIBA e busca fortalecer sua posição estratégica na América Latina e Caribe.



Com a incorporação da SMX Logistics, a empresa espanhola passa a operar no maior mercado da região, o Brasil, ampliando sua capacidade para mais de 380 mil TEUs por ano (abreviação de 'twenty-foot equivalent unit', unidade de medição para contêineres de vinte pés) e 25.700 toneladas aéreas. A companhia também expande sua rede para 70 escritórios e uma equipe global de aproximadamente 1.800 colaboradores.



O CEO da TIBA, Javier Romeu, ressalta que a aquisição foi motivada pela intenção de consolidar a liderança na região. “A escolha da SMX Logistics como parceiro para entrar no Brasil foi pensada levando em consideração aspectos como sua experiência no mercado e uma operação já reconhecida no setor”.



“A SMX Logistics aporta conhecimento do mercado, forte orientação ao cliente e uma equipe profissional com a qual compartilhamos nossa cultura e valores. Além disso, a empresa possui um equilíbrio entre importação e exportação. O Brasil representava a peça que faltava para fortalecer essa presença e ampliar nossa capacidade operacional”, acrescenta o empresário.



Este movimento ocorre em um período de significativa expansão do mercado global de logística de terceiros. Dados da Fortune Business Insights apontam que o setor pode alcançar um valor de US$ 2.546 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,5%. “O Brasil é o maior mercado logístico da América Latina, com um volume de mais de 6,3 milhões de TEUs anuais. Também é a oitava economia do mundo”, aponta Romeu.



“Seu peso estratégico na região o torna um país-chave para o crescimento da TIBA. E a aquisição da SMX Logistics pretende reforçar nossa presença na América Latina, permitindo oferecer cobertura integral nos principais mercados da região. Sua experiência local e capacidade operacional complementam o alcance global do grupo”, completa o CEO.



A integração das empresas já começou e será realizada de forma gradual, mantendo a estrutura organizacional, marca e canais operacionais da brasileira. O fundador e atual presidente da SMX Logistics, Eduardo Seara, continuará à frente da empresa, ao lado de Javier Romeu, CEO da TIBA.



Ambas as companhias compartilham valores semelhantes, uma visão centrada no cliente e uma cultura voltada para o esforço e a excelência. “A operação marca o início de uma nova etapa de desenvolvimento conjunto. Está previsto reforçar áreas de alto valor como energias renováveis, líquidos a granel, moda, saúde ou mineração, assim como compartilhar sistemas e processos avançados”, finaliza Romeu.



Sobre a TIBA



Fundada em 1975 e com sede global em Valência (Espanha), a TIBA é especializada em transporte marítimo, aéreo e terrestre, além de serviços aduaneiros e soluções logísticas. A companhia atua em mais de 21 países, conta com mais de 1.800 colaboradores e encerrou 2024 com uma receita superior a 607 milhões de euros.



Sobre a SMX Logistics



Fundada em 2012, a SMX Logistics é uma empresa brasileira que nasceu com o propósito de oferecer soluções logísticas integradas, personalizadas e de alto valor agregado. Com uma equipe de 136 profissionais e seis escritórios no Brasil, em 2024 movimentou mais de 43 mil TEUs e 2.700 toneladas aéreas, sendo reconhecida como parceira estratégica no mercado nacional.



