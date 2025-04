Prabem lança plataforma on-line de assistência funeral

A Prabem, empresa do Grupo Riopae, anuncia o relançamento de sua plataforma on-line. Buscando trazer inovação e tecnologia para um setor tradicionalmente conservador, o novo sistema visa oferecer uma experiência mais humanizada e eficiente para as famílias em um momento delicado.



Com interface intuitiva e design responsivo, a plataforma tem como premissa garantir o atendimento 24 horas por dia e flexibilidade na contratação de planos funerários que se adéquem às necessidades e orçamento de cada família. Por meio do sistema, o cliente ainda pode calcular o valor do plano, além da possibilidade de contratar serviços adicionais, como traslado, cremação, coroas de flores e homenagens personalizadas.



De acordo com Vinícius Chaves de Mello, diretor-executivo do Grupo Riopae, a nova plataforma foi elaborada após a identificação de uma demanda crescente por soluções mais práticas e rápidas no setor funerário. “A observação da digitalização dos serviços e a tendência de transição para o on-line em diversos segmentos foram fundamentais para desenvolver uma plataforma mais intuitiva, que atendesse às necessidades de um público cada vez mais conectado”.



O empresário afirma ainda que as funcionalidades foram desenhadas com base na experiência do usuário, priorizando a facilidade de navegação, a transparência nas informações sobre planos e coberturas e a segurança no processo de contratação. “Também consideramos a integração de ferramentas de atendimento on-line, para facilitar o suporte em tempo real aos nossos clientes”.



“A tecnologia tem facilitado a desburocratização do setor, permitindo que as pessoas possam contratar planos funerários sem sair de casa, de maneira rápida e segura. Além disso, a digitalização permite a personalização de planos, maior transparência e agilidade no processo de atendimento e apoio à família”, acrescenta Mello.



Os planos oferecidos podem garantir assistência funeral completa, com seguros de vida e acidentes pessoais, assistência para animais de estimação, clube de vantagens com descontos em estabelecimentos parceiros como farmácias, supermercados e outros serviços essenciais, sorteios semanais com prêmios de até R$ 50 mil, acesso a consultas médicas on-line por meio de telemedicina e auxílio cesta básica.



“Esses benefícios são disponibilizados de forma direta através da nossa plataforma on-line, buscando garantir que os nossos associados possam acessar rapidamente todos os serviços e cuidados oferecidos”, explica o empresário.



Segundo Mello, a tecnologia tem se tornado essencial para simplificar e inovar em segmentos específicos como o funerário. “Ela transforma a maneira como o serviço é ofertado e acessado, tornando-o mais eficiente e com um melhor atendimento ao cliente. Inovar neste segmento é fundamental para atender a um público cada vez mais exigente e em busca de soluções práticas e humanizadas”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://www.prabem.com.br/home