Sintelmark apoia o Movimento IA Brasil, impulsionando inovação e transformação

O Sintelmark - Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, anuncia seu apoio ao Movimento IA Brasil, uma iniciativa liderada pela StartSe com o objetivo de impulsionar a inteligência artificial no país. O Movimento reúne empresas, instituições e especialistas para fomentar a adoção estratégica da IA nos mais diversos setores, contribuindo para um Brasil mais inovador e competitivo.

No setor de telemarketing, a inteligência artificial tem desempenhado um papel fundamental na automação de processos, melhoria da experiência do cliente e aumento da eficiência operacional. Tecnologias como chatbots, assistentes virtuais, análise preditiva e processamento de linguagem natural permitem interações mais personalizadas e ágeis, reduzindo o tempo de espera e aprimorando a qualidade do atendimento, conforme divulgado pela Diallink, no qual relata essa transformação.

"A inteligência artificial já está transformando a forma como nos comunicamos, trabalhamos e tomamos decisões. Além disso, a implementação da inteligência artificial está transformando o perfil do operador, que atualmente tem a função de reproduzir informações e, no futuro, terá um papel essencial na resolução de problemas mais complexos. Com o suporte das ferramentas de IA, esses profissionais poderão atuar de forma mais analítica e estratégica. Nesse cenário, torna-se ainda mais relevante capacitá-los tecnologicamente, preparando-os para as novas demandas do mercado. Apoiar o Movimento IA Brasil reforça o compromisso do Sintelmark em preparar o mercado para essa revolução, conectando empresas e profissionais às melhores práticas e inovações do setor", afirma Luis Crem, presidente do Sintelmark.

A iniciativa busca conectar o ecossistema empresarial e acadêmico, promovendo conhecimento, desenvolvimento de novas soluções e integração da inteligência artificial às estratégias de negócios. Com esse apoio, o Sintelmark se une a um movimento que visa transformar o Brasil em um dos protagonistas da revolução digital, promovendo debates, eventos e conteúdos que ajudam organizações a entender e aplicar a IA de forma estratégica e responsável.