Gymnasium: São Paulo ganha Laboratório de Artes Imersivas

No dia 30 de abril será inaugurado em São Paulo um Laboratório de Artes Imersivas, seguindo a mesma tendência de espaços como o Atelier des Lumières em Paris, o teamLab Borderless em Tóquio e o Frameless em Londres.

Criado pelo estúdio de arte e tecnologia Visualfarm, liderado por Alexis Anastasiou, o Visualfarm Gymnasium se insere em um movimento internacional voltado à criação de ambientes narrativos, que combinam projeções, sons, aromas, luz digital, cenografia e inteligência artificial.

O Gymnasium será um centro criativo para desenvolver conteúdos autorais e propor novas linguagens para contar histórias, um espaço permanente dedicado à pesquisa e à exibição de experiências, exposições e eventos.

O projeto contará com múltiplas áreas como planetário, bar, mirantes, espaços para espetáculos, área recreativa, ambiente de RV, cabines para fotos de IA e até um tobogã por onde o visitante escorrega para acessar o ambiente.

Situado entre os bairros de Santa Cecília e Barra Funda, o Gymnasium ocupará um total de 2.200 m² de área construída na Praça Olavo Bilac, próximo do Metrô Marechal Deodoro e do Parque Minhocão.

Leonardo da Vinci, sua obra, invenções e segredos, foi o artista escolhido para a primeira exposição. Em junho, a exposição de astronomia, “Astro” ocupará o Planetário Digital e, no segundo semestre, a mostra “Histórias da Floresta” será inaugurada.

Um espaço com múltiplos universos imersivos

O complexo multimídia do Visualfarm Gymnasium reunirá um salão principal de vão livre com 1.500 m² e pé-direito de 13 metros, além de salas dedicadas a exposições digitais, itens físicos e experiências interativas. Na entrada, uma área de aproximadamente 600 m² abrigará um balcão de coquetelaria, um café, uma loja e uma seção expositiva gratuita.

Um planetário digital com capacidade para até 500 pessoas com uma cúpula imersiva de 200 m² exibirá conteúdo das mostras em cartaz e sessões de vários planetários do mundo.

O salão principal funcionará como uma caixa imersiva, com paredes de 9 metros de altura e piso de 15×23 metros, ambos projetados para receber conteúdos audiovisuais de vários formatos, com tratamento acústico e som imersivo. Guinchos elétricos irão movimentar elementos cenográficos, permitindo que o ambiente seja transformado com rapidez. Todo o sistema foi concebido para que iluminação, projeção, som e cenografia possam ser alterados com apenas alguns comandos.

O maior ambiente do Gymnasium conta com um palco de 6×4 metros, projetado para receber eventos especiais e apresentações audiovisuais. A área expositiva não digital, com quase 1000 m², será ocupada por instalações interativas e mostras cenográficas. Parte desse espaço será dedicada à criação e pesquisa de novos conteúdos e técnicas.

A exposição sobre Leonardo da Vinci inaugura o Visualfarm Gymnasium. Além de uma coleção de projeções, ela vai oferecer ao público uma viagem multissensorial. Ao longo do percurso, o visitante encontrará um planetário digital, realidade virtual com uso de óculos de imersão, instalações robóticas, projeções em telas, holografias, interações com inteligência artificial, esculturas e réplicas táteis.

O salão do Gymnasium será transformado em um ambiente tridimensional, com um domo de 16 metros de diâmetro com projeções internas e externas, e estruturas robóticas movimentando as invenções em tamanho real — como as famosas geringonças voadoras. A encenação também vai mostrar os espetáculos teatrais criados por Leonardo em sua época, cheios de engenhocas cênicas e recursos tecnológicos da época.

A sala imersiva também abriga uma reconstituição em escala real do refeitório de Santa Maria delle Grazie, em Milão, onde está pintada a obra “A Última Ceia”. A Visualfarm realizou estudos e visitas a Milão para garantir uma réplica fiel, com iluminação e proporções exatas para reproduzir o ponto de vista original da pintura.

A exposição revela lados menos conhecidos da vida de Leonardo em uma área reservada, a Camera Segreta, uma sala que apresenta detalhes pouco conhecidos de sua vida, como sua carreira como diretor de espetáculos e desfiles carnavalescos, as exóticas preferências alimentares, seus relacionamentos amorosos, sua lira feita com crânio e crina de cavalo, entre outros.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, Ourocard, Pulsar Brasil e Visualfarm, com financiamento via Lei Federal de Incentivo à Cultura e estará em cartaz a partir de 30 de abril.

Alexis Anastasiou e a Visualfarm

Alexis Anastasiou atua desde os anos 1990 com projeções em suportes não convencionais. Em 2004, fundou a Visualfarm, estúdio voltado a novas linguagens visuais, com atuação em eventos e festivais no Brasil e no exterior.

Em 2010, criou a instalação Abraço do Cristo, no Cristo Redentor, no Rio, premiada na categoria Innovative Media com a medalha de prata pelo Clio Awards, nas categorias Video Projections e Place Based Media no New York Festivals International Advertising e com o Leão de Bronze no Festival Internacional de Criatividade de Cannes.

Também criou o Festival Vídeo Guerrilha (2010–2012), que recebeu o Prêmio APCA de Melhor Iniciativa Cultural, e, em 2015, o Festival Chave do Centro, no Minhocão, premiado na Media Architecture Biennale de 2018, em Pequim.

À frente da Visualfarm, coordenou aberturas dos Jogos Militares (2011), Arena do Grêmio (2012), Beira-Rio (2014) e Game XP (2017). Desde 2018, promove o Festival de Luzes, com edições em SP, Florianópolis e Rio. Em 2024, desenvolveu soluções para eventos como o Círio de Nazaré, Maratona do Rio e Rio Open. Em 2025, o show de drones criado para o desfile da Portela recebeu o Estandarte de Ouro.

LEONARDO DA VINCI na VISUALFARM GYMNASIUM

Endereço: Praça Olavo Bilac, 38, Campos Elíseos - São Paulo - SP

Horários: terça a quinta-feira: das 12h às 22h / sexta, sábado, domingo e feriados: das 10h às 22h

Preços: de terça a sexta-feira (dias úteis): inteira: R$ 60 / meia: R$ 30 / finais de semana e feriados: inteira: R$ 70 / meia: R$ 35

Ingressos: plataforma FEVER e bilheteria física no local