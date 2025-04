Caminhão furtado em Santo Augusto é recuperado pelo Pelotão Rodoviário da Brigada Militar

O efetivo do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Ângelo encontrou, na tarde da quinta-feira (10/4), no interior do Município de Jóia, o caminhão furtado em Santo Augusto.

Segundo as informações divulgadas, o veículo foi recuperado numa propriedade rural na localidade de Carajá Grande. O furto tinha sido cometido há cinco dias.

O caminhão foi removido e apresentado à Polícia Judiciária de Ijuí. O Pelotão Rodoviário da Brigada Militar não revelou se alguém foi preso na ação.

