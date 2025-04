Correspondência jurídica vira oportunidade de experiência

Para as pessoas que estão em formação ou recém-inseridos na área jurídica, o trabalho de correspondente jurídico oferece oportunidades de adquirir experiência prática, desenvolver habilidades essenciais e estabelecer uma rede de contatos qualificada.

De acordo com dados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado pela CNN Brasil, a área de negócios, administração e direito concentra o maior número de pessoas com curso superior completo no país, registrando mais de 8,4 milhões de brasileiros. No contexto jurídico, essa demanda reflete o dinamismo e a competitividade de um mercado em constante expansão.

Segundo Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Correspondente Dinâmico, a área permite contato direto com o dia a dia jurídico, atuando em fóruns, cartórios e diversos outros setores, além de desenvolver habilidades essenciais desde cedo.



“A atividade proporciona um valioso networking com escritórios, advogados e operadores do direito em diferentes regiões do Brasil, o que pode abrir portas para futuras oportunidades profissionais. Também é um campo de atuação para profissionais já experientes, que buscam autonomia, flexibilidade e novas fontes de renda”, afirma a CEO.



Para a advogada, adquirir experiência prática no início da trajetória jurídica é essencial para a formação de um profissional mais completo e preparado para os desafios da carreira. Além disso, a atuação direta no mercado permite aplicar os conhecimentos teóricos em situações reais, desenvolvendo senso de urgência, domínio de prazos processuais, linguagem jurídica adequada e familiaridade com as rotinas dos tribunais e órgãos públicos.



“Essa vivência contribui para a construção de repertório, autoconfiança profissional e tomada de decisão com base em contexto prático, elementos que muitas vezes não são plenamente desenvolvidos apenas na formação acadêmica. Advogados que têm esse tipo de bagagem desde cedo tendem a se destacar por sua capacidade de atuação mais autônoma, responsabilidade e entendimento mais amplo da realidade da advocacia e do Judiciário”, avalia Pinheiro.



Funções de um correspondente jurídico



O correspondente jurídico e o advogado correspondente podem ser contratados para realizar uma ampla variedade de diligências, que variam conforme o tipo de processo, a localidade e a complexidade da atividade. Entre as mais comuns, a advogada destaca o envio e entrega de documentos em fóruns e tribunais, a representação de contratantes como preposto em audiências, a requisição e digitalização de autos e despachos com juízes ou servidores.



“Essas atividades são fundamentais para a fluidez do trabalho dos escritórios e departamentos jurídicos, especialmente em regiões onde não possuem equipe própria. Além disso, a presença constante em fóruns e cartórios favorece a criação de conexões com servidores, colegas de profissão e operadores do Direito, fortalecendo a reputação local do correspondente”, aponta Pinheiro.



Plataforma conecta profissionais do direito e contratantes



Para estudantes e recém-formados, o serviço de correspondente jurídico pode representar mais do que uma experiência inicial, tornando-se um investimento estratégico para consolidar habilidades, construir contatos e compreender os bastidores do mercado jurídico.



De acordo com a advogada e CEO da Correspondente Dinâmico, uma das formas mais eficazes de atuar neste mercado é por meio de plataformas especializadas, que conectam correspondentes a escritórios, advogados e departamentos jurídicos em todo o Brasil. “Essas ferramentas permitem o cadastro e o recebimento de oportunidades conforme o perfil e a região de atuação do correspondente”.



“Muitos profissionais também complementam sua presença no mercado participando de grupos jurídicos, redes sociais profissionais e construindo uma reputação sólida a partir da qualidade e pontualidade dos serviços prestados, se tornando correspondentes fixos dos contratantes nas comarcas de sua atuação”, acrescenta Pinheiro.



Para ela, com o apoio de plataformas digitais especializadas e recursos, como aplicativos de notificação em tempo real, os correspondentes podem acessar demandas de forma ágil, organizada e com alcance nacional. “Isso torna o mercado da correspondência jurídica muito promissor, tanto para quem executa quanto para quem contrata”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://correspondentedinamico.com.br/